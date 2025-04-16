◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―０ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人の笹原操希外野手が「８番・左翼」でプロ初出場を果たした。２１年育成ドラフト４位で入団し、１４日に支配下に昇格していた。３打数無安打も「思ったより緊張はしなかった」と振り返った。打席に入るときには小さい頃から憧れていた長野から拍手で送られた。「ずっと見ていたので、今も一緒にやっているのが不思議です」と感慨深げに語った。スタート