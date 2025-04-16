第二次世界大戦中のタイを舞台にしたゾンビ映画『哭戦 オペレーション・アンデッド』が４月18日より公開。本作の絶望的なシーンを切り取った本編映像、場面写真が到着した。日本軍が生み出した生物兵器“不滅の兵”に襲われ、自我を持ち続けるゾンビ＝“不滅”となってしまったタイの少年兵たちを描く本作。解禁された映像は、少年兵たちが人間離れした“なにか”に襲撃され、逃げ惑う様子を切り取っている。正体の分からない“な