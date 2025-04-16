TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が16日、放送され、「"電気イスゲーム"トーナメント準決勝第2試合『千原ジュニアvs今田耕司』」が行われた。初戦で今田耕司（59）に敗れた東野幸治（57）が別室で、今大会に参加したFUJIWARA藤本敏史（54）、前大会出場の相席スタート山添寛（39）の3人で千原と今田の激闘を見守った。その際、東野が今田の験担ぎを暴露。「今田さんが若手の時、お笑い番組のここ一番、