【J1第12節】(ノエスタ)神戸 2-1(前半2-1)川崎F<得点者>[神]佐々木大樹(31分)、マテウス・トゥーレル(45分)[川]マルシーニョ(45分+3)<警告>[川]マルシーニョ(12分)、エリソン(45分+2)主審:上田益也└神戸が今季初2連勝! 佐々木大樹&トゥーレル2発を守り切る、川崎Fは追いつけず敗戦…4試合未勝利に