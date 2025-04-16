[4.16 J1Âè12Àá ¿À¸Í 2-1 ÀîºêF ¥Î¥¨¥¹¥¿]J1¥ê¡¼¥°¤Ï16Æü¤ËÂè12Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¿À¸Í¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¿À¸Í¤ÏÁ°È¾30Ê¬¤Ë·èÄêµ¡¡£Á°Àþ¤ÇÀîºêF¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éFWº´¡¹ÌÚÂç¼ù¤¬¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥´¡¼¥ë³°¤Ë³°¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤½¤Î1Ê¬¸å¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬ºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¡£PA±¦³Ñ¤«¤é±¦Â­¥­¥Ã¥¯¤òÊü¤Ä¤È¡¢DF´Ý»³Í´»Ô¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤¬ÊÑ²½¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤Ë