BugLugが、7月22日に渋谷の6会場にて開催する主催フェス＜バグサミ2025＞の第一弾出演アーティストを発表した。今回発表された出演アーティストは以下の通り。BugLugACMEΛrlequiΩ色々な十字架えんそくXANVALASick2sugarSLAPSLYゼラ電脳ヒメカYuki -starring Raphael-＜ BugLug主催Fes.『バグサミ2025』＞2025年7月22日（火）開場 10:45 / 開演12:00Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-Crest / Spotify O-nest / duo MU