◆ソフトバンク2―6楽天（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは上沢直之の乱調や、打線が好機であと1本出なかったこともあり、2連敗を喫した。小久保裕紀監督は試合後、苦しむ打線について言葉少なだった。序盤から走者を出しながら、好機であと1本が出ず。6回は無死満塁から無得点に終わっていた。小久保監督は打線について問われると「（川瀬）晃の粘りとかね…ええところは…」と2本の二塁打を放った川瀬に触れる