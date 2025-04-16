【ロンドン＝中西梓】世界貿易機関（ＷＴＯ）は１６日発表した最新の世界貿易見通しで、２０２５年のモノの貿易量が前年比０・２％減となり、２年ぶりに減少するとした。３・０％増になるとしていた昨年１０月の前回予測から、３・２ポイントの大幅な下方修正となる。米国のトランプ大統領による関税政策の影響で、各地で貿易が停滞すると見込んだ。前年比で減少するのは、ロシアのウクライナ侵略などに伴う記録的なインフレ（