【ワシントン共同】米商務省が16日発表した3月の小売売上高（速報値、季節調整済み）は前月比1.4％増の7348億ドル（約105兆円）だった。自動車・同部品が5.3％増と大きく伸びた。トランプ政権による4月の自動車関税発動を前にした駆け込み需要の可能性もある。プラスは2カ月連続。伸び率は金融市場の予想を上回った。月ごとの変動が大きい自動車・同部品を除いた売上高は0.5％増で、こちらも市場予想を上回った。業種別では