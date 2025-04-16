フジテレビは3月19日、同社が運営する動画配信サービスFODにて、3月20日正午より全話一挙配信したドラマ『HEART ATTACK』の完成披露試写会を、TOHOシネマズ六本木ヒルズスクリーン2で開催しました。■寛一郎、三浦透子ほか監督・原作者・キャストが登壇！冨岡 愛が主題歌を披露！ドラマ『HEART ATTACK』は、近未来の日本を舞台に超常的な能力を持ち世間から迫害されているヴァリアントが抑圧や権力と闘い、運命的な愛情をスリリ