伊丹十三監督全10作品の4Kデジタルリマスター版を上映する「日本映画専門チャンネルpresents 伊丹十三4K映画祭」を開催中の東京・TOHOシネマズ日比谷で16日、『静かな生活』上映記念イベントが行われ、キャストの渡部篤郎、佐伯日菜子が登壇した。佐伯日菜子(左)と渡部篤郎撮影：蔦野裕○最高の口説き文句「もしアメリカでやるならトム・クルーズに」1995年の劇場公開から今日が30年ぶりの再会だという2人。佐伯が「言葉を失いま