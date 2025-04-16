【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■会場全体の熱狂と一体感が収められたパフォーマンスは必見！ 鈴木雅之が4月16日、アーティストデビュー45周年記念ベストアルバム『All Time Doo Wop ! !』と、最新ライブ映像作品『masayuki suzuki taste of martini tour 2024 ～Step123 season2 “Snazzy”～』を同時発売。 このたび上記ライブ映像作品から「め組のひと」の映像がオフィシャルYouTub