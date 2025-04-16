フリーキャスターの新井恵理那さんが自身のインスタグラムを更新。金髪にイメチェンした様子を公開しました。 【写真を見る】【新井恵理那】出産間近で金髪にイメチェン「この際だからいろいろ試してみたい」新井さんは「おびちゃんと一緒に行ける#マタニティヨガ レッスン、最終回！(#^.^#)」と、同じキャスター仲間で妊娠中の小尾渚沙さんと最後のマタニティヨガのレッスンに行ったことを報告。さらに「ランチとカフェ