コスパ抜群 & 本格スイーツが揃う【シャトレーゼ】。日常のおやつはもちろん、お祝いや贈り物にもなる豊富なラインナップが魅力です。今回は、その中からチョコ好き必見！ 華やかなケーキを厳選してご紹介します。ティータイムがワンランクアップするとっておきの4品です。 思わず笑顔がこぼれる「かわいいパンダちゃんデコレーション16cm」 1つ目はパーティーにもぴったり