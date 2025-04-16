【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・田中将大―ＤｅＮＡ・東克樹（１８時・東京ドーム）◆ヤクルト・吉村貢司郎―阪神・ビーズリー（１８時・神宮）【パ・リーグ】◆オリックス・エスピノーザ―西武・上田大河（１８時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・前田純―楽天・岸孝之（１８時・みずほＰａｙＰａｙ）