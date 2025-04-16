ファン感謝イベントで笑顔を見せるカーリング女子ロコ・ソラーレの藤沢五月（右端）ら＝16日、東京都江東区カーリング女子で五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレが16日、東京都内でファン感謝イベントを行い、スキップの藤沢五月は9月に控えるミラノ・コルティナ冬季五輪代表候補決定戦へ向け「最後のチャンスなんだという思いを、氷の上で見てもらえるように頑張る」と決意を口にした。今季最終戦を戦ったカナダから15日に帰