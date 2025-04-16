俳優の田中律子さんがコールドプレスジューサーブランドの「HUROM新製品発表会」に登壇。7、8年前からHUROM製品を愛用しているという田中さんは、トークイベントで、長年愛用してきたからこそ分かる新商品の良さを語りました。【写真を見る】【田中律子】80歳でも「赤いビキニを着てサーフィンをするのが目標」沖縄・東京・山暮らしでの健康の秘訣を明かすまた、去年から”山”にも拠点を持ち、沖縄・東京・山の3か所で暮らし