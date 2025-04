ananに初登場したガールズグループ・HANA。グループの中で自分が最も貢献できそうなことや、パフォーマンス面で最もリスペクトを感じるところなどを、CHIKAさん、NAOKOさん、YURIさん、KOHARUさんに伺いました。「No No Girls」とは?SKY-HI率いるBMSGとちゃんみながタッグを組んだガールズグループオーディション。最終審査「No No Girls THE FINAL」の配信は同時接続56万人を超えるなど社会現象に。PROFILEHANAハナBMSG×CHANM