リチウムイオン電池が関連する火災が各地で相次いでいます。事故に繋がらないようにするための、処理の方法をまとめました。 ■各自治体で異なるリチウムイオン電池の回収法 リチウムイオン電池は、モバイルバッテリー、スマートフォン、パソコン、ハンディファン、電動アシスト自転車、過熱式たばこ、電動歯ブラシ、ワイヤレスイヤホンなどにも使われていて、どの家庭にも何か1つは必ずあるといえるほど