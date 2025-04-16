◆パ・リーグオリックス０―５西武（１６日・京セラドーム大阪）首位・オリックスの連勝が４でストップした。打線が西武の先発・菅井を打ち崩せず、今季初の完封負けを喫した。先発の曽谷は初回、無死一、三塁からネビンの遊ゴロ併殺打の間に先取点を献上。３回には、２死からネビンに来日１号の左越えソロを浴びた。４回は２死満塁から西川に左前適時打を許すなど、５回９安打３失点と悔しい内容でマウンドを降りた。６回に