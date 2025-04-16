タレント・藤本美貴とお笑いタレント・横澤夏子がＭＣを務めるテレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」が１５日深夜に放送され、荒川静香さんが出演。過密な育児スケジュールを明かした。フィギュアスケート女子で２００６年トリノ五輪金メダルの荒川さんは、３２歳の誕生日を迎えた２０１３年１２月２９日に一般男性と結婚し、１４年１１月に第１子の女児を出産。１８年５月に第２子となる男児が誕生したと