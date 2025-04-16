ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÈþ±©¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Ê¿Àî·ë·î¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡ÈVS¥·¥ê¡¼¥º¡ÉÂè31ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëV¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼VS¥­¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê5·î1Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡¢10·î29Æü¤ËBlu-ray¡õDVD¤¬È¯Çä¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ゙¥ó¥Õ゙¥ó¥·゙¥ã¡¼¡õ¥­¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼½¸·ë¡ª¥Ü¥±Âç½ÂÂÚ¤ÎÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¤Ç¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤³¤ÎÆü¡¢¥­¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÏÌò°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é