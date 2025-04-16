21:30 米小売売上高（3月） 予想1.4%前回0.2%（前月比) 予想0.4%前回0.3%（自動車除くコア・前月比) 22:15 米鉱工業生産指数（3月） 予想-0.3%前回0.7%（前月比) 予想78.0%前回78.2%（設備稼働率) 22:45 カナダ中銀政策金利（4月） 予想2.75%前回2.75% 23:00 米企業在庫（2月） 予想0.3%前回0.3%（前月比) 米NAHB住宅市場指数（4月） 予想38.0 前回39.0 23: