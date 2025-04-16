元「雨上がり決死隊」の宮迫博之が１６日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。自身をイジリ続けてきた霜降り明星粗品に対するアンサー動画を公開した。宮迫は「おはよーございまーす！」と粗品のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル冒頭のあいさつから丸パクり。さらには粗品がチャンネル内で行っている「１人賛否」もそのままマネをした。宮迫は「１人賛否なんですけど。いろんなニュースありますけども、それを喋っていきた