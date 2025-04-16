広島戦に先発し、7回無失点で今季初勝利を挙げた中日・柳＝マツダ中日は七回に細川、ボスラーの連打で先制し、八回1死満塁からカリステの中犠飛で加点した。柳が7回無失点で今季初勝利を挙げた。広島は連勝が5でストップ。8回2失点と好投した大瀬良を打線が援護できなかった。