【漫画】本編を読む初めての仕事、初めての一人暮らしなど「初めて」には皆戸惑うものだ。マニュアルがあったり先輩の助言があったりと、比較的明確な「正解」が存在するものがある一方、初めての育児はどうだろうか。子どもの個性や家庭環境によって千差万別で、さらに選択が子どもの将来に影響するかもしれないという重圧がある。そこには「絶対的な正解」が存在せず、情報過多の現代ではむしろ選択肢が多すぎて、どの道を選ぶ