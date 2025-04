【リコリス・リコイル Friends are thieves of time.】 4月17日21時 第1話公開 アニプレックスはYouTubeにて、「リコリス・リコイル Friends are thieves of time.」第1話「Take it easy」を4月16日21時に公開した。 本作はTVアニメ「リコリス・リコイル」の舞台の1つ「喫茶リコリコ」を舞台に、喫茶のメンバーによる日常風景を描く作品。全6本の公開を予定している。 【第1話「Take i