¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Û¥é¥óÀé½©¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù(Ëè½µÌÚÍË¸å10:00)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¿È¤òÂç¸ø³«¤¹¤ë¡ª¥²¥¹¥È¤Î·ÝÇ½¿ÍµÙ±é¤¹¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó(¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù)¤ÎÂåÂÇ¤È¤·¤ÆMC¤ò¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¤ÎÅÄÂ¼½ß¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡Ö¤Î¤¾¤­¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª·ÝÇ½¿Í¤Î¥¹¥Þ¥Û¼Ì¿¿¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥²¥¹¥È¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê³¿Äâ¡Ë¡¢²¬ÅÄ·½±¦¡Ê¤Þ¤¹¤À