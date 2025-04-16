◇パ・リーグソフトバンク―楽天（2025年4月16日みずほペイペイD）ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が16日、楽天戦（みずほペイペイD）に「1番・中堅」で先発出場。15試合連続安打をマークした。1−5の7回。無死二塁から三塁へ打球を叩きつけ、俊足を飛ばし三塁内野安打。これで連続安打を15試合連続とした。開幕から12球団で唯一連続安打を継続中で、球団記録は2011年に本多が記録した開幕19試合連続安打。同2位