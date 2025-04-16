「巨人５−０ＤｅＮＡ」（１６日、東京ドーム）ＤｅＮＡは巨人に２戦連続完封負け。今季の対巨人戦は４戦未勝利（１分け３敗）となった。打線は苦手の山崎をこの日も打ち崩せず、１０三振を喫した。先発のバウアーは変化球の制球が定まらず、５回７安打５失点で降板。三回と五回には岡本に２打席連続本塁打を被弾した。