元雨上がり決死隊の宮迫博之（55）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自身をイジり倒すお笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）の定番企画「1人賛否」を完コピした上で、5月のドジャース戦の始球式での投球に意欲を見せた。宮迫は粗品の定型あいさつ「エヘユウゲゼイメ〜ジ」と切り出した上で「はい、というわけで1人賛否なんですけども」と粗品の定番企画を完コピ。動画の字幕も黒字に赤ふちをまねする徹底ぶりだった。そして