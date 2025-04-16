フリーアナウンサー森香澄（29）が16日、都内で行われた、今年で2回目を迎えた縦型ショートドラマのコンペティション「マイナビショードラアワード2025」授賞式で、2年連続で司会を務めた。森は冒頭で「私も、ショートドラマに主演で出させていただきまして」と、俳優としても活動の幅を広げる中、ショードラ作品にも主演したことに触れた。その上で「ドラマは何度か経験があったんですけれども、ショートドラマは縦画面ですので、