第2子妊娠中のフリーアナウンサー・新井恵理那（35）が16日、自身のインスタグラムを更新。金髪にイメチェンした最新ショットを公開した。新井は「おびちゃんと一緒に行けるマタニティヨガレッスン、最終回！」と書き出し、元文化放送でフリーアナウンサーの小尾渚沙とマタニティヨガに取り組んだことを報告。互いに出産間近だけに、「ランチとカフェもできたのですが「お互いいよいよだね」って、たぶん20回以上言ってました