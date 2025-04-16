出産を終え、しばらく実家に里帰りするご家庭もあることでしょう。実母に育児や家事を手助けしてもらいながら、自分は慣れない子どもとの生活に日々奮闘。そのとき、自宅で過ごす夫がまさかのトラブルを起こすこともあるようです。アプリ「ママリ」には、里帰り中の産後1か月、夫が女性と連絡を取って会おうとしていたことが判明し、大きなショックを受けたとの声が届きました。この記事では、ママリに寄せられた声をご紹介します