14日、さいたま市のマンションで、15歳の女子高校生を殺害したとして24歳の男が逮捕された事件で、警察は男が事件直前に見かけた女子高校生に短時間で犯行に及んだとみて捜査しています。警察によりますと、谷内寛幸容疑者（24）は、14日夜、さいたま市桜区のマンションで、このマンションに住む高校1年生の手柄玲奈さん（15）を刃物で切りつけるなどし、殺害した疑いがもたれています。これまでに手柄さんは知人と市内の飲食店を