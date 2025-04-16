北京市人的資源・社会保障局は14日、「2025年北京市人的資源市場賃金データ報告（第1四半期）」を発表した。報告によると、政策的支援と産業の急速な発展の影響を受け、第1四半期（1-3月）には集積回路（IC）産業とスマート/先端製造業の賃金増加率が突出し、平均月収の中央値はそれぞれ1万6403元、1万3800元だった。産業の高度化と人材ニーズの急速な変化を背景に、同期には専門的技術者の賃金が引き続きトップクラスとなり、平均