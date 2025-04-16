山崎は7回を5安打10K無失点…岡本は4号ソロ、5号2ランなど4打点■巨人 5ー0 DeNA（16日・東京ドーム）巨人は16日のDeNA戦（東京ドーム）に5-0で勝ち、2連勝。貯金を1とした。先発の山崎伊織投手が7回を5安打10奪三振無失点で、リーグトップに並ぶ無傷の3勝目。開幕からの連続無失点を23回とした。岡本和真内野手は4打点。初回に内野ゴロで2点目を導くと、3回にはバックスクリーン左へ4号ソロ。5回には左越え5号2ラン。DeNAの先