俳優の葉山侑樹、渡辺碧斗が16日、都内で行われたスーパー戦隊“VSシリーズ”第31作目となるVシネクスト『爆上戦隊ブンブンジャーVSキングオージャー』（5月1日から期間限定上映、10月29日にBlu-ray＆DVDが発売）の完成披露舞台あいさつに登壇した。【動画】ブンブンジャー＆キングオージャー集結！ボケ大渋滞の爆笑トークでわちゃわちゃこの日、キャスト陣は役衣装で登場。まさかのサプライズに観客