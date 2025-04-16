◆パ・リーグロッテ―日本ハム（１６日・ＺＯＺＯマリン）ロッテが両軍無得点で迎えた６回に山本大斗外野手のプロ初アーチとなる１号３ランで先制した。６回１死一、二塁で打席に立った山本は、代わったばかりの杉浦の初球カットボールを高々と左翼席へ運んだ。山本は開星高（島根）から２０年育成ドラフト３位で入団。２２年途中から支配下選手となったが、昨季まで１軍出場は通算９試合。昨年はイースタン・リーグで本塁