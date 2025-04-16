◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―０ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人が２連勝を飾った。岡本和真内野手の２本の本塁打などでＤｅＮＡの先発・バウアー投手から得点を重ね、投げては山崎伊織投手が７回まで投げ５安打無失点、自己最多の１０奪三振の好投で、連続無失点を２３イニングに伸ばし、今季無傷の３勝目を挙げた。開幕から無失点での３戦３勝は２リーグ制以降５人目（先発では４人目）の快挙。巨人は１回、１番に入