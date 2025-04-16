須田景凪こと、ボカロP“バルーン”の企画アルバム『Fall Apart』が本日4月16日に発売された。◆リリックビデオ本作は、バルーンのこれまでにリリースした既存楽曲をバルーン自身がリスペクトするアーティストたちによって新しい息吹が吹き込まれた5曲と、本日ミュージックビデオが公開されたバルーンの新曲「WOLF」を含む全6曲収録のハイブリッドな作品。参加アーティストとアレンジカバー曲は、Ado「シャルル Prod. by キタニタ