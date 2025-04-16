話題を呼んだオーディション「No No Girls」（通称ノノガ）から誕生したガールズグループ・HANAがananに初登場。誰かに与えられた“ガラスのハイヒール”ではなく、“自分らしい靴”を履いて、夢への一歩を踏み出した今の想いとは。ここでは、JISOOさん、MOMOKAさん、MAHINAさんに伺いました。「No No Girls」とは？SKY-HI率いるBMSGとちゃんみながタッグを組んだガールズグループオーディション。最終審査「No No Girls THE FINAL