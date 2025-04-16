トリンプ･インターナショナル･ジャパンは、コンフォートワイヤー使用のハイブリッドブラカテゴリーから、夏の新作｢ブラCOOL｣を4月16日(水)より発売します。ワイヤーブラとノンワイヤーブラのいいところどり、トリンプが新たにお届けするブラジャーの新カテゴリー･ハイブリッドブラシリーズの新作です。ぜひ、最後までご覧ください。 夏の新作｢ブラCOOL｣ ワイヤー