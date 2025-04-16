新NISA（少額投資非課税制度）とは一体、何が違うのでしょうか。16日に明らかになったのは「プラチナNISA」。新たに検討が始まりました。【画像】「新NISA」と「プラチナNISA」の違いとは？■高齢者向けの新制度検討84歳「（Q.NISAはやっていますか？）やっていません。一獲千金を夢見る年じゃない」67歳「年齢がいっちゃっているから、今からやってもあまり」65歳「いつ死んじゃうか分からないというか、10年後の話をしても自分