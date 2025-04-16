¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¥Ð¥ëー¥ó´ë²è¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFall Apart¡ÙÁ´¶Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³« ¿ÜÅÄ·ÊÆä¤³¤È¡¢¥Ü¥«¥íP¡È¥Ð¥ëー¥ó¡É¤Î´ë²è¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFall Apart¡Ù¤¬¡¢4·î16Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ ËÜºî¤Ï¡¢¥Ð¥ëー¥ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿´ûÂ¸³Ú¶Ê¤ò¡¢¥Ð¥ëー¥ó¼«¿È¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Â©¿á¤¬¿á¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿5¶Ê¤È¡¢¥Ð¥ë&#125