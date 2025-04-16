※4月24日、東証グロース市場に上場予定のＬＩＦＥＣＲＥＡＴＥ [東証Ｇ]は16日、公開価格を発表した。 ●ＬＩＦＥＣＲＥＡＴＥ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：4月24日 事業内容：ブティック型フィットネススタジオの運営 公開価格：1250円 仮条件：1110円～1250円 想定発行価格：1320円 上場時発行済み株式数：1262万9871株 公募：30万株 売り出し：207