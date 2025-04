by Society for Scienceアメリカの非営利団体・Society for Scienceが開催している、高校3年生を対象とした科学コンテストのRegeneron Science Talent Searchで、カリフォルニア州在住の18歳のマッテオ・パズ氏が、最優秀賞と賞金25万ドル(約3500万円)を授与されました。パズ氏は、機械学習アルゴリズムを使用して新たな天体候補150万件を特定し、査読付きの単著論文で発表した科学への貢献が認められました。A Submillisecond Fou