佐賀県警神埼署は16日、神埼市の20代女性が交流サイト（SNS）を使った詐欺に遭い、165万円分の電子ギフトカードをだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、昨年4月ごろ、被害者がアメリカ居住の韓国人男性を名乗る人物とSNSを通じて知り合った。同年6月上旬ごろ「ブランド品を10点ほどプレゼントとして送った」「荷物を送る際に関税やセキュリティーの関係でサポートを付けるため、代金を折半してほ