岩国高校坂上分校の新入生が岩国市美和町で200年以上続くとされる県指定の民俗文化財山代白羽神楽に触れ地域の伝統について学びました。岩国市美和町に古くから伝わる山代白羽神楽の団員らが岩国高校坂上分校を訪れ演目のひとつ「ヤマタノオロチ」を1年生6人に披露しました。山代白羽神楽は五穀豊穣や悪霊退散の祈りをこめて舞う神楽で最も古い記録では1794年、江戸時代中期ごろにはすでに始まっていたとされています。岩国高校坂
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