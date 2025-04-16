大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年4月15日（日本時間16日）ロサンゼルス・ドジャース 対 コロラド・ロッキーズ ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの大谷翔平（30）が、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数無安打に終わったが今季5個目の盗塁に成功。メジャー